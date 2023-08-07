高雄市日前傳出一起工地意外，當時45歲工人不慎踩空，從2樓摔落，1根長約60公分的鋼筋就硬生生的刺穿工人右上臂，當時救護人員緊急送高雄市立大同醫院救治，經過檢查後初步排除手臂血管神經的損傷，當天緊急安排手術將鋼筋移除及傷口清創，患者於術後7天即恢復正常手部活動，且無明顯術後出血或神經損傷等後遺症。

當時工人正在工地實施作業，沒想到因不慎踩空，直接從2樓掉落1樓，雖其他部位無大礙，不過一根60公分長的鋼筋竟不偏不倚地插入工人右上臂，畫面相當驚悚，經救護人員到場後，送往大同醫院急救。

大同醫院整形外科醫師謝孟謙表示，當天看到該名男子的傷勢相當怵目驚心，立即為傷患檢查，並安排緊急手術，於手術室為病人安全取出鋼筋，經過血管探查及清創後，謝孟謙醫師評估可不放置任何引流管，並且縫合傷口。

該名病患術後接受抗生素治療及每天換藥觀察，住院期間恢復良好，沒有出現術後發炎、感染、腫痛、出血、神經感覺異常等症狀。手術後一周，病人順利出院且於隔週在門診拆線。

謝孟謙說明，凡是遭受異物穿刺的外傷，需切記勿輕易在現場拔出，原因是如果異物插到血管，不管在身體任何部位，拔出後可能會導致大出血，造成休克甚至死亡，現場拔除異物也可能沾黏拉扯到神經血管及其它軟組織，冒然抽出反而可能導致永久性且不可逆的傷害，如上下肢壞死及日後神經感覺異常、胸腔氣血胸而呼吸窘迫、腹腔腸胃道大出血及壞死等。