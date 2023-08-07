東陽（1319）AM（售後市場）事業持續熱絡，挹注7月營收19.2億元，年增3％，創六年同期新高，累計前七月營收130.7億元，年增6％，則為五年來同期新高，下半年旺季表現可期。

東陽7月AM事業營收14.01億元，較去年同期成長12％，累計前七月營收95.19億元，年增9％，單月及累計營收雙創歷年同期新高。

OEM部分，表現則較為低迷，7月營收5.2億元，累計前七月營收35.5億元（集團整體OEM營收143.77億元，則成長4％）。

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