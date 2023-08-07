台灣碳權交易所主營項目為國內碳權交易、國外碳權買賣、碳諮詢及教育訓練等三大項，初期以諮詢與教育訓練為主。當環境永續已成顯學，104人力銀行透過關鍵字分析（碳中和、低碳、淨零、負碳排、Net Zero、減碳、carbon neutrality、零碳、碳審計、碳足跡、碳標籤、碳盤查、電動車、綠能&新能源、風力發電等），觀察企業徵才條件

觀察1：綠領工作數平均每月2,000個，10年成長6.5倍根據104人力銀行數據，2023年前五月綠領月均工作數2,000個，占全體同期工作數101.4萬個的0.2％，隨著永續議題受關注，和2013年的282個工作術相比，10年成長6.5倍。

細看產業分布，電子資訊／軟體／半導體的綠領人才需求605人、一般製造業537人，因產業與全球競逐，產品外銷產業特別留意碳排放量，如歐盟將在10月試行碳關稅，相關人才需求高居綠領徵才產業前兩名，占整體綠領人才需求54％，法律／會計／顧問／研發／設計類因協助企業推行永續相關政策，綠領工作機會355個位居第三。

觀察2：49％綠領不限科系，電機電子、機械工程技術切入最吃香

想搭上趨勢成為綠領，該如何準備？104人力銀行觀察綠領徵才條件，49.1％不限科系，顯示新興職務企業還在摸索人才樣貌需求，提前準備相關證照例如ISO14064、ISO14067、ISO50001、ESG相關證照，或熟讀電力轉供方案、研究市場綠電用戶名單，仍有機會成為綠領新貴。

若已是電機電子和機械工程科系，更有利切入，科系限定排行第一是電機電子工程相關占20.7％，其次為機械工程11.2％，受到風電、電動車領域企業青睞，第三為環境工程占8％。

觀察3：碳足跡、溫室氣體盤查與ESG推展為關鍵技能

依照企業刊登職務描述，產品碳足跡、溫室氣體盤查、ESG推展與制度建立等為主要關鍵技能，薪資方面具備實戰經驗，累積一定年資年薪可逾100萬元。例如，財團法人台灣碳環境永續基金會高級碳排查輔導顧問待遇就開出年薪百萬以上。