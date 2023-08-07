颱風過後，可能肚子餓了，澎湖的港口可見成群的小臭肚魚覓食，就連馬公市風櫃漁港內，海面上漂浮著一顆苦瓜，成群的小臭肚還是搶著拚命啄吃，也讓整個苦瓜在海面像風火輪旋轉，轉出漩渦，讓人開了眼界，更懷疑這些臭肚魚到底是沒味覺還是愛吃苦？

有人就開玩笑說，這臭肚魚吃苦瓜，不知會不會嫌沒有「鹹鴨蛋」。更有懂吃的人說，把這吃苦瓜的臭肚釣上來在悶苦瓜，應該更是極品美味才對。

更有釣客就分享說，港口岸邊臭肚魚（象耳）是見白就吃，以前用麵粉團、香蕉索餌甚強，就算試著用嚼白的口香糖為餌也照吃不誤。但潮間帶要釣臭肚，就得以海蟑螂做餌為佳，甚至要「撒粗」來誘食了。

水試所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅表示，魚類本來就會吃任何牠們可以吃的東西，像澎湖水族館的礁岩池，都固定餵食高麗菜。而牠們也吃報紙、衛生紙，甚至假餌。所以，不要把垃圾往海裡丟，不然這些魚誤食的東西，還是都會回到人身上。

不過，魚類還是有味覺的，只是不是舌頭，而是靠分布於身上與體內的味蕾，來分辨甜、鹹、苦、酸的能力，而且功能強大到有些魚的味覺還比人的強大數百倍。所以魚的表皮味蕾只要接觸到食物，不必張口就可以大致辨出食物的味道，只是在食物攝入口中後，味道感覺更加強烈。而這種不張口就能試出食物味道的功能，正是使釣魚人受到挫折的重要原因之一。