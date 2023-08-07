每天醒來時，都不想上班嗎？TikTok繼#bedrotting（躺床耍廢）新興詞出現後，又出現#lazygirljob （懶女孩工作模式）。《The Wall Street Journal》曾針對#lazygirljob 說明其意涵，「工作與生活平衡得很好，以至於覺得自己在偷懶。」這跟普遍的倦怠感有所不同，對現代人來說更像空中樓閣理論。世界衛生組織宣布「工作倦怠」仍然屬於「職業現象」，工作倦怠的定義為「長期處於工作壓力，卻無法處理完善的一種症候群 」。

基本上，「工作倦怠」有3個特徵，分別為覺得能量耗盡及精疲力竭、對工作有消極或憤世嫉俗之感、工作能力下降。《The New York Times》建議，應找到工作除外，造成職業倦怠的原因，包含財務問題、人際關係及照顧負擔；並且察覺倦怠的跡象，像是吃得比平時多或少等飲食習慣改變、頭痛和胃痛、每天下班後都在睡覺。

若你有以上提及的行為表現，建議可以這樣試試看：

1. 散步：可以刺激大腦神經細胞、放鬆感官，找回平靜。研究指出，散步可以緩解情緒，消除負面思想，找回活力。

2. 積極的自我對話：「就像吃的食物影響身體健康，自我對話會對心靈造成正負面的影響。不要讓任何垃圾思想重複出現在你腦海中。」出自《Mad》作者Maddy Malhotra。積極的自我談話需要大量有效的練習，必須先杜絕自我批判，挑出自己做得好的地方，並給予肯定。

3. 從事有趣的放鬆活動：喜歡藝術就從事繪畫，將情感和創意揮灑在畫布上；喜歡運動可以選擇靜態的瑜珈或是動感的舞蹈。名人貝克漢便是透過組積木緩解焦慮；知名歌手蔡依林最新興趣則是編織，作為準備演唱會以外的紓壓管道。

4. 管理時間和優先順序：做太多「重要且緊急」的事，很容易變成「瞎忙」，所以要學習配速，避免單日過勞，造成隔日低效能。

《HuffPost》指出，下班到睡覺之間的時間短暫，但可以養成一種習慣，善用時間進而達到最大限度。舉例來說，下班後可以換掉工作服，提醒自己已經完成工作，晚上可以好好放鬆一下；建議下班後減輕壓力水平，不用繼續疲於奔波，就連長時間追劇上網也會過度釋放多巴胺，一時快樂卻讓壓力滾雪球般擴大。

研究發現，那些為愛好和娛樂騰出時間的外科醫生，即使每天只有15到20分鐘，相較沒有時間從事熱愛事物的外科醫生更不容易感到倦怠。因此，不妨在上班時間泡一杯舒緩身心的洋甘菊茶；下班後泡澡、點香氛蠟燭，透過儀式感來安定身心。

揮別「倦怠感」、找回對工作的信心，需要漸進式的有效練習。你可以找親近的友人聊聊，分享自己的改變近況，或是達成每個階段性目標，就給自己來點獎勵，都是「積極的自我對話」的表現！