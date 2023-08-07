台北表演藝術中心啟用至今已滿一年，不過仍有2.34億的爭議工程款尚未支付給廠商。對此民進黨台北市議員簡舒培與陳賢蔚7日上午舉行記者會，揭露爭議工程款「依合約根本不必賠」，但前任市長柯文哲卻在卸任前12天急著拍板賠付，甚至用分期付款的方式支付，導致現任市長蔣萬安一上任就要先支付262萬，餘款在今年底更要被強制執行。

簡舒培指出，北藝興建過程中，因為營造廠商倒閉，重新發包導致工期延長，北藝設計監造廠商因而在2020年1月31日簽訂第四次設計監造契約變更，明訂「契約價金採總包價法，因原施工廠商倒閉，增加1.2億」、「工程施工費用經結算後於52.5億元至64億元範圍內，監造服務費用不再追加減」。簡舒培質疑，根據契約內容，北市府已增加1.2億給設計監造廠商，文化局預估北藝工程費結算金額為60億，還在契約規範的64億範圍內，為什麼柯文哲還要額外支付這2.36億賠償金？

陳賢蔚則表示，北藝設計監造廠商在2021年4月26日以延長監造期間、新增工作服務為由，請求增加給付，申請調解。陳賢蔚說，進一步調查發現之後的一年多裡，北市府與廠商進行了6次調解，文化局都主張根據第四次契約變更所載內容，認為廠商的請求與契約不符，一直到2022年9月7日第7次調解，文化局仍主張廠商的請求不可採納。陳賢蔚質疑，針對北藝賠償款，北市府跟廠商經歷7次調解仍難以達成共識，為什麼柯文哲竟然直接同意調解、拍板賠償，完全無視文化局的意見？

陳賢蔚質疑，柯文哲不管行政機關的意見，在卸任前同意賠償金額2.36億，並採分期付款，導致蔣萬安一上任就要先支付262萬，餘款在今年底更要被強制執行。「既然都要卸任了，面對這樣有爭議的案子，柯文哲為什麼不把同意賠償的權力交給下任市長？」陳賢蔚說，現在讓台北市民只能付錢幫柯文哲收拾他留下來的爛攤子。

簡舒培抨擊，身為卸任市長，柯文哲整天用話術誤導前瞻預算的執行率，用謊話來製造政治聲量，卻對他真正該負責的北藝跟北流裝瘋賣傻，陳賢蔚質疑，北藝調解過程如此荒腔走板，這才是真正的「大秘寶」，柯文哲應該出面解釋清楚。