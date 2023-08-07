「第25屆世界童軍大露營」8月初在南韓登場，卻傳出近千名童軍中暑，讓中華民國童軍總會決定撤離。台北市教育局7日表示，參加世界童軍大露營的400位親師生目前狀況正常，正在進行童軍活動。期間有1位童軍疑似中暑、1位臉部曬傷，休息及擦藥後已恢復正常；30位童軍被蚊蟲咬傷，清消後也正在進行活動。

台北市今年共400位童軍與教師、家長參加第25屆世界童軍大露營，學務校安室主任黃國忠7日表示，台北市童軍活動如期進行中，截至昨日為止，活動初期出現30位童軍被蚊蟲咬傷，經清消、休息後，持續進行活動，前天出現1位童軍臉部曬傷，團部擦藥後已能正常參加活動，幾日前有1位童軍疑似中暑，休息後恢復正常。

黃國忠表示，中華民國童軍總會正在規畫後撤方式，之後童軍們將從原本的營地前往當地高中或大學繼續活動，教育局將持續與台北市團部聯繫，確認400位親師生健康及安全狀況，並視童軍需求給予適當協助。