回顧上周，因下游觀望買氣低迷但成本偏高，無跌價空間，國內鋼筋持續平盤，廢鋼、型鋼產品亦平盤，並分別連4、6周持平。

豐興廢鋼、鋼筋平盤止步，鋼筋價格每公噸為1.95萬元，廢鋼收購價在每公噸1.11萬元，型鋼也持平至每公噸2.63萬元。

國際原料行情，美國大船廢鋼本周無報價，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼，本周報價從每公噸360美元小漲至362美元，受到土耳其幣貶依然壓抑外購廢鋼採購能力，試圖壓低美廢價格，土國採購放緩；然美廢搜集成本高支撐出口價格，因此美廢本周報價小漲，成本支撐下，下檔有撐。而日本2H廢鋼本周則維持持平至每公噸380美元，主因國際需求仍不佳，交投清淡，市場關注8月9日關東標開標價格決定走向，因此日廢持平。

澳洲鐵礦砂則自每公噸109.6美元續跌至104.7美元，連三周下跌。受到下半年限產持續觀察中，政府政策利多尚未發酵，加上大陸近期受颱風暴雨影響抑制需求，小鋼胚、螺紋鋼與熱軋價格均下跌，鐵礦砂則連帶影響下跌收在每公噸104.7美元。