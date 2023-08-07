民進黨政府日前推出「限溫令」，結果民進黨全代會冷氣卻疑似開超強，全場棒球外套穿著都不會流汗，總統蔡英文甚至稱冷氣還不錯，引爆各界怒火。近日有民眾忍不住說，搭乘大眾交通工具時感覺非常炎熱，高呼要重啟核電，結果獲得網友一面倒力挺。

一名網友今（7）日在PTT八卦板表示，天氣炎熱的時候若在外活動，很容易汗流浹背，一進到捷運站裡面吹冷氣的舒服感覺讓他相當懷念，但如今在捷運站內流的汗卻不會比在外活動少，就算有人在捷運站內中暑他都不會感到意外，想知道就算有核災風險，其他網友是否願意重啟核電來讓冷氣可以開低溫一點。

其他網友看完後一面倒喊，「當然可以」、「廢話當然願意，沒冷氣比核災痛苦多了」、「哪個反核的現在沒開冷氣的」、「從沒反對過，為什麼我要受罪」、「加舉雙腳贊成」、「反核仔冷氣吹爽爽，停電跟著罵，假掰雙標」。

還有許多網友酸「不可以，冷氣是給大小姐吹的，不是給通勤韭菜吹的」、「廢核結果圓山冷到穿外套」、「又沒有缺電，幹嘛要重啟」、「當然不可以啊，核電廠爆炸怎麼辦」、「有乾淨的煤啊」。