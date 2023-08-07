今年反太陽能聲浪起，影響裝置進度。太陽能光電產業五大公協會共同發表聲明指出，再生能源發展已是全球不可逆轉之趨勢，期待台灣能多一點以專業角度的正向討論，以推進產業發展共同努力。

聲明中也對外界質疑一一回應。針對太陽能基樁使漁民無法使用牽漁網方式捕魚的說法，目前所知多數業者利用漁塭堤岸及引水渠道設置基樁，以避免影響大面積漁網捕撈。對於黑面琵鷺生態疑慮方面，漁電共生開發的案場皆位於既有漁塭，與黑面琵鷺主要棲息地並無影響，且業者早有共識。已避免開發七股台61以西黑面琵鷺生態敏感區。

另有傳聞漁電共生場基樁影響地下水層，改變漁塭水質鹽度及加速退水速度，對養殖十分不利，導致漁獲減少價格上升。公協會也澄清，多數漁電共生魚塭具有蓄洪功能，且養殖用水並不與是否降雨直接相關，漁獲價格也受到多重因素影響，包含農業人口老化導致缺工、漁民選擇性養育高獲利漁種、飼料價格上漲等不可控因素，呼籲民間單位發言時應切重專業事實陳述。

台南地區的太陽能光電業者積極採用友善環境生態工法。在工程建置前期，業者即逐一拜訪場內漁民，並邀請他們參與案場設計。透過企業與民間合作，確保漁電共生計畫符合漁民養殖實際需求，也有效降低對漁塭造成的直接破壞。在夏季，太陽能設施能為漁塭適度遮光，避免水溫升高影響漁塭生態平衡。冬季則為發電設施設置防風布，抵禦東北季風。漁塭完工後也具有蓄洪功能，提升自然保護能力。在光電業者對環境的珍視下，漁電共生案場達成環境、養殖與綠電三方共好。