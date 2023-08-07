他表示，近年中央政府財政狀況維持穩健，我國中央政府長期債務比率已由2012年底36.3％下降至2019年底29.6％，2022年底比率降至29.3％，截至今年7月底止該比率實際數為27.2％。

阮清華強調，與G20國家扣除歐盟本體後的19國比較，我國一般政府負債比率優於美、日、德等主要國家，顯見近年我國債務管控良好。

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