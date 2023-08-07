他表示，近年中央政府財政狀況維持穩健，我國中央政府長期債務比率已由2012年底36.3％下降至2019年底29.6％，2022年底比率降至29.3％，截至今年7月底止該比率實際數為27.2％。
阮清華強調，與G20國家扣除歐盟本體後的19國比較，我國一般政府負債比率優於美、日、德等主要國家，顯見近年我國債務管控良好。
財政部上午召開記者會，財政部政次阮清華表示，特別預算與總預算均遵守法定預算程序，受立法院及審計部監督；且特別預算依法採分年或分期編列並依計畫分年執行，非全數一次舉債，並納入債限管控，絕無作假帳情事阮清華強調，用數字來說話，且基於債務資訊透明化，依公共債務法及財政紀律法規定，財政部於官方網站定期揭露各級政府公共債務資訊、依據國際標準計算一般政府債務資訊、各項基金及專戶調度周轉金額及相關會計報表。
他表示，近年中央政府財政狀況維持穩健，我國中央政府長期債務比率已由2012年底36.3％下降至2019年底29.6％，2022年底比率降至29.3％，截至今年7月底止該比率實際數為27.2％。
阮清華強調，與G20國家扣除歐盟本體後的19國比較，我國一般政府負債比率優於美、日、德等主要國家，顯見近年我國債務管控良好。
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