財政部上午召開記者會，財政部政次阮清華表示，特別預算與總預算均遵守法定預算程序，受立法院及審計部監督；且特別預算依法採分年或分期編列並依計畫分年執行，非全數一次舉債，並納入債限管控，絕無作假帳情事阮清華強調，用數字來說話，且基於債務資訊透明化，依公共債務法及財政紀律法規定，財政部於官方網站定期揭露各級政府公共債務資訊、依據國際標準計算一般政府債務資訊、各項基金及專戶調度周轉金額及相關會計報表。