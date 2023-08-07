但內政部也統計，申請以來，合計有7萬多戶不合格案件，近期將透過中華郵政寄發駁回函。

林右昌說明，首批核定戶25萬1,629戶7月10日起陸續由金融機構撥款，迄今已發放25萬1,160戶，撥付達成率為99.8％。第二期10萬戶支持金將於8月10日直接存入核定戶於今年2月28日貸款時，金融機構的約定繳納貸款本息帳戶。

林右昌補充，目前申請案經勾稽查核，約有7萬3,000戶不合格戶。

不合格原因以「無購置住宅貸款（或非屬購置住宅貸款）」最多，計有4萬8,320戶，約占7成，分析可能的原因包括規定基準日2月28日前貸款已結清、無貸款，或是屬於理財型房貸及周轉金貸款等，而非屬於購置住宅貸款。

其次為「原始核貸金額逾台北市住宅新台幣850萬元、其他直轄市、縣（市）住宅新台幣700萬元」，計有2萬2,123戶。

林右昌強調，中產以下支持專案開放申請迄今，民眾申請件數已累計逾63萬，已有42萬件完成審查，部分案件因案件複雜、申請貸款時間久遠、須確認家庭成員有無房貸等情形，要花較長時間審認，營建署將積極查核。