韓國銀行（韓國中央銀行）6日發佈《2023年下半年中國經濟展望和主要焦點》報告，預計中國下半年以消費、投資為主導下內需將持續穩步恢復，今年全年經濟增速達到5％左右。

韓聯社引述報告指出，進入第二季以來，中國重新開放的效果在生產、消費、投資等各個經濟領域減弱，且減弱速度快於預期。不過，下半年隨著中國政府打出擴大內需、穩定就業、風險管理等政策「組合拳」，經濟運作將緩慢恢復。

然而報告稱，中國內需恢復勢頭放緩、對出口下滑的憂慮情緒持續蔓延等利空因素猶存，經濟實現快速增長的難度較大。

韓國銀行預計中國全年GDP增速將達到5％左右，8家韓國投資銀行給出的今明兩年中國經濟增長預期分別為5.1％和4.6％。

另一方面，韓國銀行預測，中國央行可能下調存款準備金率等，採取較為寬鬆的貨幣政策。韓國銀行還指出，由於房地產市場短時間內恐難恢復，有必要密切關注相關地方政府債務風險和房企流動性風險等。