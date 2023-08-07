夏天是減重旺季，除了透過運動外，飲食的選擇也很重要。對此，營養師劉怡里分享5個飲食搭配技巧，有助減重減脂，包括運動中喝無糖綠茶或黑咖啡、昆布味噌湯、涼拌秋葵、生魚片壽司飯及薑絲魚湯。其中她指出，薑絲魚湯的高蛋白魚類能幫助造肌，而薑絲有助燃脂及預防心血管疾病。

劉怡里在臉書專頁「劉怡里 營養師」發文表示，想幫助燃燒脂肪，必須先建立一個觀念，食物只要含3大營養素，即碳水化合物、蛋白質、脂肪，都代表有熱量，絕對不會越吃越瘦。不過，確實有些飲食搭配技巧，可幫助減重過程順利進行，她並分享下列5種以供參考：

1、無糖綠茶或黑咖啡：運動中喝此類飲品，能幫助脂肪加速代謝。

2、昆布味增湯：海帶昆布中的碘可以增加代謝率，是減重是不可缺少的礦物質。

3、涼拌秋葵：富含水溶性膳食纖維，可以幫助排油與穩定餐後血糖。

4、生魚片壽司飯：是嗜吃澱粉者的好選擇，冰過又加醋，增加抗性澱粉的功能，可以減少30％的熱量。

5、薑絲魚湯：高蛋白魚類能幫助造肌；薑絲則有助於燃燒脂肪，以及預防心血管疾病。

此外，劉怡里也提到，不少人會問，減重期間若選擇燕麥片、燕麥飲、地瓜、南瓜等，並搭配無糖優格食用，是否可以？她表示沒有問題，因為適度的優質澱粉有助脂肪燃燒代謝，並提供身體所需要的葡萄糖來源，令減重過程維持良好的精神。

不過，劉怡里提醒，切記勿因為健康的澱粉就吃過量。她並進一步說明如何換算半碗飯的量，即等於麥片6湯匙（40克）、1個小地瓜（110克）、1個中型馬鈴薯（180克）、南瓜（170克）、1瓶市售燕麥飲（30克碳水化合物）。另外當餐也要記得補充足夠的蛋白質，像是水煮蛋、茶葉蛋、雞胸肉、雞湯、魚肉等。