港星曾華倩演出過港劇《新紮師兄》系列走紅，而她最為人知的是與影帝梁朝偉有過一段長達6年戀情，分手後她便嫁給富商，但兩人婚姻卻在2002年劃下句點；如今迎來58歲生日的她，在社群發文慶祝，不過有網友發現她去年生日時蛋糕上也是插著數字58，對此，她也回應了。

曾華倩6日生日當天發文，文章開頭先是感謝粉絲們的祝福，接著解釋：「這幾張照片是去年生日拍的，因為去年我弄錯年齡，年齡應該57歲，但我以為是58歲！」所以她再曬出與去年相同照片，並笑說：「今年真的是58歲，祝自己和大家身體健康，心想事成，事事順利，世界和平」。

曾華倩發文解釋連過兩次58歲生日原因。（圖／曾華倩微博）

事實上，曾華倩17歲時在TVB藝員訓練班認識梁朝偉進而交往，兩人當時愛得高調，過程中分分合合了3次，而曾華倩曾在受訪時坦承：「是因為個性不合，雙方性格都太強勢，勉強在一起只會更加痛苦」。

然而，今年情人節，曾華倩突然在小紅書上分享與梁朝偉的情侶舊照，並寫下：「今天，特別的日子，就給大家看看我的初戀情人！看到現在他的成就......真心替他高興！」但此舉卻被許多網友砲轟梁朝偉已結婚了，發這樣文不太合適。