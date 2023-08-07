只要有債務人因未按期還款，郭男便派小弟持棍棒或空氣手槍上門恐嚇，或潑漆、丟雞蛋、張貼警告標語等方式逼迫還債。（刑事局南部打擊犯罪中心提供／袁庭堯高雄傳真）

日前專案小組向高雄地檢署及高雄地院聲請拘票及搜索票，在高雄市鳳山區、左營區等地同步拘提郭男等6人，查扣相關證物。（刑事局南部打擊犯罪中心提供／袁庭堯高雄傳真）

地下錢莊橫行南部數縣市，專以高利貸和暴力脅迫手段向債務人收款。刑事局南部打擊犯罪中心與高雄市警方組成專案小組，7月17日至20日執行2波查緝行動，逮捕李姓和郭姓等2名為首的暴力討債集團，全案依恐嚇取財、重利、毀損及組織犯罪防制條例等罪送辦。

刑事局南部打擊犯罪中心日前獲報，李男等人近期在南部地區違法放貸，收取高額利息。有一位自營商因無力還款，遭李男等人持球棒砸毀店內設備，甚至佔據座位影響生意，強迫還債。

專案小組查出，該集團以高雄市鳳山區某透天厝為據點，從事違法放貸，收取高額利息。只要有債務人因未按期還款，郭男便派小弟持棍棒或空氣手槍上門恐嚇，或潑漆、丟雞蛋、張貼警告標語等方式逼迫還債。

日前專案小組向高雄地檢署及高雄地院聲請拘票及搜索票，在高雄市鳳山區、左營區等地同步拘提郭男等6人，查扣現金53萬元、賓士車1輛、手機42支、空氣手槍2枝、彈匣5支、組織牌匾、點鈔機、噴漆、本票、借款人資料、防狼噴霧劑、棍棒、監視器主機、權利車資料及車牌、討債標語等證物。

專案小組另也在高雄市、嘉義市等地同步拘提李男等7人，並查扣作案用球棒等證物。刑事局呼籲民眾若有資金需求，應向銀行辦理借貸，勿信任不明來源的電話或網路借貸。刑事局對於暴力行為絕對零容忍，將嚴格追究責任，以保障社會安寧秩序。