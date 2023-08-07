據中新網報導，吉林省舒蘭市抗洪搶險指揮部方面表示，先前赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險過程中遇險失聯的舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東和舒蘭市人民武裝部政委周昆訓、吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰，在一度失聯之後，6日分別被找到，已無生命體徵、因公犧牲。另1名失聯人員—舒蘭市政府辦公室綜合二科科長、四級主任科員張郅昭仍在全力搜救中。

據舒蘭市抗洪搶險指揮部指出，6日舒蘭市各個水庫、主要河流水位開始回落，保持在安全運行水準。截至8月6日22時，本次強降雨造成14人遇難，1人失聯。

此次災情發生後，舒蘭市持續進行道路搶修、人員安置、過水村屯消殺、雨情水情監測等工作，加速推進受災群眾生產生活秩序恢復。截至8月6日19時，累計搶修新安鄉、開原鎮、水曲柳鎮、七里鄉水毀道路118.9公里，打通阻斷道路通行點位16處；累計修復電力設施設備431個，恢復供電1萬4305戶，恢復受損杆塔114基、線路8千公尺。

另外累計搶修通信網站64個，恢復通信村屯33個；在用的平安中心校、平安三中、開原二十六中、新安中心校4個安置點，尚有安置群眾531人；組織力量對安置點、受災村屯進行消殺，累計消殺611戶，消殺面積6.2萬餘平方公尺。