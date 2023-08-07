民進黨立院黨團書記長莊瑞雄（左起）、幹事長劉世芳、副書記長洪申翰7日召開輿情回應記者會，針對民眾黨「空姐應援團」惹議及前瞻預算的問題提出回應。（劉宗龍攝）

民眾黨周末舉行北區姊妹台灣選哲之友會，會中邀請女舞者穿緊身窄裙、鏤空上衣跳熱舞，挨批物化女性，但有網友質疑民進黨2021年公投說明會時也曾找辣妹舞團表演，質疑是「綠能你不能」。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳7日強調，不要轉移焦點，反要柯營回答此活動是否符合民眾黨爭取婦女選票的目的？

民進黨2021年於高雄舉辦「四個不同意台灣更有力」公投宣講，會中找來高雄在地舞團「Baby Queens皇后」熱舞助陣，女舞者各個穿著火辣賣力演出，但事後掀起網友熱議，感嘆為何所有場所都少不了女性炒熱氣氛？

對此，劉世芳上午在黨團輿情記者會問及此事時，她反問「高雄有公投的火辣場？沒有你放心」，接著質疑民眾黨姐妹會活動令人匪夷所思，主因是為了黨主席柯文哲競選總統的姐妹會，卻出現極大反差，且首個使用物化女性、集體性騷名詞的是空服員職業工會，還有許多婦女團體，奉勸柯營不要用轉移焦點的方式來講民進黨。

劉世芳指出，柯文哲欲爭取婦女的選票，但用物化方式，彷彿只要是空服員就要穿的非常火辣，且在場還有很多低於12歲以下的小朋友，這符合柯營要爭取婦女選票的主要目的嗎？反差未免太大。

民進黨團副書記長洪申翰質疑，若柯文哲陣營認為此事沒有問題，為何要把問題推給舞團？從民眾黨發言人陳智菡的回應中很清楚看到柯營又在推卸，「是誰在強化柯文哲對性別刻板的印象？是外界嗎？當然不是，今天你不安排這樣的節目就不會有這樣的質疑」，為何柯營不誠懇地回應「會強化性別意識」就好，這樣很難嗎？