據《廣州日報》報導，廣深港正規畫設計時速650公里的磁懸浮線路，共有4個方案，在廣州的候選起點包括廣州東站、珠江新城、廣州站，中途候選路線包括莞城、虎門、南沙等。

第36期「花城院士講壇」5日在廣州舉行，本期講壇由中共廣州市委組織部、廣州市科學技術協會作為指導單位，廣州地鐵設計研究院股份有限公司主辦。講壇以「增強城市基礎設施韌性助力城市高質量發展」為主題，邀請數十位城市交通基礎設施相關領域院士、大師、學者聚首。在現場，院士分享了廣深港磁懸浮線路的設計方案。

中國工程院院士、俄羅斯工程院外籍院士、北京交通大學雙聘院士、深圳大學土木與交通工程學院院長陳湘生說，對照經濟高質量發展、建設世界一流灣區要求，大力推進智慧交通發展，實現便捷、高效、安全、經濟的交通出行支撐廣東（灣區）建設成為必然。

「然而，廣東交通發展還存在一些問題和挑戰」，陳湘生指出，「主要有：一體化的戰略不清晰；交通出行需求旺盛，城市擁堵情況嚴重；智慧、共享等新技術發展迅速，無序重復情況凸顯；交通與服務的融合度便捷度有待顯著提升。」

陳湘生分享了關於粵港澳大灣區磁懸浮交通的思考，該線路設計時速達650公里。廣深港主軸位於大灣區經濟最為發達、單位人口聚集度最高的知識密集型產業走廊內，2017年客流密度為1億0963萬人，已趨於飽和。2035年廣深港主軸客流密度將達到2.6億人，能力缺口約4000萬人。

「因此，需新增1條高速項目來實現滿足廣深港交通需求」，陳湘生表示，「此外的8個城市主城區中心間客流聯繫，也需要高速通道來解決發展不平衡不充分問題。」

可否實現廣深港澳半小時真正同城化，其他城市中心間實現40分鐘同城化？陳湘生介紹了相關方面研究的大灣區磁懸浮線路，一共有四個方案，各方案主要途經站點如下：

方案一為廣州東站—東莞莞城—深圳香蜜湖；方案二為廣州東站—東莞虎門—深圳前海；方案三為珠江新城—廣州南沙—深圳前海；方案四為廣州站—廣州南沙—深圳前海。上述4個方案都預留往北延伸至白雲機場，往南延伸至香港九龍。

陳湘生表示，目前方案一為優選方案，但是否實施還未可知。「除了廣深，滬杭、成渝等地都在謀畫興建磁懸浮線路，看誰能率先上馬。」

這次講壇的主題是增強城市基礎設施韌性，最近洪澇災害備受關注。「交通基礎設施在受到極端天氣或者自然災害的情況下，能否具有一定的韌性和抵御力？這是一個世界性的難題。」廣州地鐵設計研究院黨委書記、董事長農興中說，「我們也在研究，極端災害天氣條件下，比如說大雨暴雨，城市怎麼解決內澇的問題，我們的設防標準是多少？此外，我們結合國家十四五的重大課題研究專項，針對大客流情況下怎麼控制應對運營的相關風險開展深入研究。」

據介紹，廣州地鐵設計研究院自2021年成立院士專家工作站以來，組建了一支高水平科研團隊，依託強大的院士專家團隊，聚集核心科技人才的科研智慧，圍繞粵港澳大灣區軌道交通發展重大技術問題及行業共性關鍵技術進行攻關，牽頭完成「十三五」國家重點研發計畫「先進軌道交通」專項項下課題，成功獲批「十四五」國家重點研發計畫「重大自然災害防控與公共安全」重點專項項目，實現了多項關鍵技術的突破且成效顯著，致力於增強城市基礎設施綠色、智能、安全建設能力和水平，努力打造「軌道上的大灣區」。