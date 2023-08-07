根據Air Cargo Next統計，7月全球空運貨量減少2％，而艙位增加7％，空運市場因暑假旅行的需求，增加客機航班，機腹艙位因而增加，運價因供應增加而下跌，唯美國航線因電子商務的需求而運價微幅上揚，整體而言，空運運價經過4個月連續下跌回到了疫情前的水平。海運市場則因為船公司減少遠洋船班，Alphaliner所述，至7/3前之統計，船公司減少遠洋船班達63船班及249,002的20呎貨櫃運量，以致艙位因船舶投入的減少而得以控制，加上遠洋船運逐漸進入旺季，亞洲至歐美航線海運價格與7月初相比，也大幅調漲30～40％。

因應美中對抗，歐美客戶基於地緣政治風險考量，紛紛要求廠商採取中國加一政策，將部分生產線移往東南亞及印度，以致區域型的貨運量增加，中菲行因為長期建構在東南亞及印度的行銷服務據點而增加相當的業務，在歐、美面臨經濟衰退風險，企業界削減庫存，全球海空運貨量萎縮的挑戰下，中菲行仍走出3、4月份貨運量的谷底，繼5、6月成長，在掌握優質跨國企業的客戶，7月貨量仍優於6月。進入8月傳統的航運市場旺季，中菲行建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力將發揮持續功效，以明確的市場定位，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力並透過數位轉型以半自動化創造效益及增加生產力。

7月各業務營收方面，空運營收10.49億元，營收占比61.6％，年減46.8％；海運營收5.42億元，營收占比31.8％，年減63.1％；合同物流營收1.12億元，營收占比6.6％，年減22.1％。