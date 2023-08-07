南加州工會SEIU Local 721表示，超過1.1萬名在洛杉磯市政府工作的勞工會參予，其中包括清潔環保工人、大型機具操作員、交通維護人員以及工程師等，各式各樣不同的領域。

該工會指出，因為洛杉磯地方政府與工會成員談判時，未能開誠布公，同時還以不當的勞動行為，限制員工與工會權利。同時也抱怨，這些為洛城服務的政府勞工，應該得到合理的待遇。

SEIU Local 721宣布，8日的罷工將對洛杉磯國際機場LAX、洛杉磯港口、洛杉磯市政府，以及其它公家機關造成一定程度的干擾。另外，也包括當地著名景點格里菲斯天文台等好幾10個不同的地點。

這個代表南加州在公家機關上班的勞工工會，其中的會員有1000多位在機場工作，包括海關、各式機具作業員，以及穿梭在機場內的公車司機等。同時，也有300名左右在港口工作的勞工，也包含開拖船的船長在內。LAX沒有立即性評論，但洛杉磯港口表示，不清楚會有多少人參加罷工，故無法評估影響性多大。

SEIU Local 721指出，工會已於2022年11月通過與洛城市政府為期1年的協議並取得共識，也在寒假後立即重返談判桌。但不滿市政府搞小動作，故提出需要為不公平勞動行為作出賠償。

在8日罷工一天後，工會計劃在14日這一周，重新跟市政府談判。內容是就2022年11月簽署的那份合約後續，至於新合約也會一齊來討論。該工會指出，合約早在今年初就擬好遞出，是市政府一直拖才搞到現在。