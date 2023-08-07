Goetz現年52歲，生涯有超過36年是在戴姆勒集團度過。該集團目前分拆為賓士汽車和戴姆勒卡車。自2021年12月分拆以來，Goetz一直待在戴姆勒卡車。

該公司在聲明中說，Goetz的傑出表現，是高度的專業精神，以及積極和親力而為的作風。公司董監事主席Joe Kaeser說，才在數天之前，財務長仍自信滿滿的將公司的財務發展成果，提交給監事會。

戴姆勒卡車在上周二公布，儘管通膨帶來成本高漲，然第二季工業業務的銷售回報率(營益率)來到創紀錄的10.3%。