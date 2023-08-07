展望後市，由於第二季低價促銷力道較往年激烈，估已吸引消費者提前採購，加上教育機種成本將上升、品牌新品策略保守等不利因素，皆將影響旺季效應，DIGITIMES研究中心預期第三季筆電出貨將持平第二季、第四季則預期季減低個位數百分點（1～3％）。

DIGITIMES研究中心分析師蕭聖倫指出，第三季前六大筆電品牌出貨表現不一，龍頭惠普（HP）因第二季平價消費及教育機種出貨大增、墊高較高基期，第三季出貨恐旺季不旺、估季減逾3萬台。

第二名的聯想在低價清倉下已大幅打消庫存，主攻的歐洲及中國大陸第三季將有復甦機會，出貨可望小幅季增逾15萬台。第三名的戴爾（Dell）預期歐美商務巿場需求可觸底回升，第三季新品規畫將較積極，預估出貨可望季增近50萬台。

第四名的蘋果（Apple）第三季因採用自家新一代M3處理器的機種預期不會在今年發表，下半年缺乏出貨動力，第三季出貨估將小幅衰退逾20萬台。第五名的華碩則將持續衝刺平價與高價電競巿場，出貨量可望小幅成長逾10萬台。

蕭聖倫表示，筆電主要台灣代工廠第三季出貨估將持平第二季，其中，仁寶與緯創將受惠戴爾訂單增長，出貨占比皆可望提升。