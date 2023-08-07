第25屆世界童子軍大露營近日在韓國舉行，傳出中暑、蚊蟲叮咬等問題，讓許多參加者難以適應。教育部次長林明裕表示，由於卡努颱風預計10日侵襲韓國，因此，我方今天中午由中華民國童軍總會向主辦單位提出1600人全員撤離。

第25屆世界童軍大露營8月1日至12日在韓國新萬金營地舉行，有來自世界各國的4萬人參加，其中台灣有1600人。不過因為遇到蚊蟲、酷暑等問題，部分歐美國家已陸續拔營，不少台灣家長也擔心孩子的狀況。

林明裕表示，今年韓國提供的大露營場地讓許多參加的團軍難以適應，這件事引起韓國政府高層的重視，因此提供了冷氣車、冰水、扇子及水果等物資，並動員社區媽媽進行清潔，狀況已經有所改善。

不過林明裕提到，我國許多童軍仍難適應這樣的營地，加上卡努颱風預計在8月10日侵襲韓國，基於安全考量，中華民國童軍總會在韓國時間中午12時（台灣時間11時）的世界各國代表團會議中，提出撤離我國童軍的主張。

林明裕表示，會提出撤離所有台灣人員，最主要的原因是卡努颱風預計10日侵襲韓國，基於安全考量，因此決定在這之前將所有台灣人員撤離營地。不過，台灣代表團加上國際服務隊（IST）高達1600多人，撤離時的交通及住宿安排都是一個大工程。

林明裕表示，台灣童軍參加此次活動，交的費用包括營地費及餐費等，如果韓方要提早結束這一次活動，那後續衍生的撤離費用則由韓方主辦單位負責。但如果活動不提早結束，但我方自行決定要撤離，那衍生費用可能要我方負擔。不過台灣童軍們不用擔心撤離衍生的費用問題，因為教育部會補助。