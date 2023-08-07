高灘處抬升自行車道整體高程，避免雨後容易發生積水，且拓寬至4公尺、採人車分道方式。（新北市高灘處提供）

民眾可利用假日，前來新店溪河濱騎乘單車，欣賞新店溪畔綠草茵茵的美景。（新北市高灘處提供）

新北市新店溪河濱自行車道沿途行經蝴蝶公園、恐龍園區等多座河濱特色主題公園，永和綠寶石園區至博愛陸橋一帶之新店溪河濱公園自行車道，汛期颱風及豪大雨時，鄰近河岸區域易受洪泛侵襲，造成積淹水情況；經過新北市政府的努力，自行車道將不再淹水。

新北市新店溪河濱自行車道自板橋江子翠起，終於新店碧潭，而永和區綠寶石園區至博愛陸橋間自行車道，周邊腹地狹長且車道緊鄰河岸，除安全緩衝空間不足外，車道鋪面老舊，已有裂痕破損情形，極需進行改善更新。

為提升民眾騎乘自行車道舒適度及安全性，近年改善河濱自行車空間的友善環境，高灘處今年3月起，進行自行車道改善工程，改善後的自行車道不再緊鄰低水護岸更為安全，也抬升自行車道整體高程，避免雨後容易發生積水，且拓寬至4公尺、採人車分道方式，並加強夜間照明系統，大大提升動線安全性。

高灘處指出，自行車道現已開放通行，民眾可利用假日，前來新店溪河濱騎乘單車，欣賞新店溪畔綠草茵茵的美景。