資深藝人楊繡惠在鏡頭前是個性大剌剌、不計形象的大姐頭，但私下其實心思細膩、柔軟，她昨（6日）晚就在臉書發文宣布，將月給麵攤3萬，「讓沒有可以吃飯的朋友、讓他們吃飽」，並揚言：「方案直到我死」為止，同時，楊繡惠也加碼曬19歲嫩照，俏麗又清純的模樣，讓網友全看傻。

楊繡惠發文宣布，她會找一家麵店合作，預算是一個月給3萬元，「讓沒有可以吃飯的朋友、讓他們吃飽！」類似愛心餐的概念，並揚言：「這個方案直到我死或店家關門」，楊繡惠暖舉吸引網留言：「施比受更有福！繡惠姐是有福氣的人」、「真的是活菩薩」、「人美心更善!功德無」，有人直呼3萬很多，楊繡惠則回應：「沒事」。

同時，楊繡惠也加碼曬19歲嫩照，她身穿古裝、頂辮子頭，還回眸露出淡淡微笑，清純的模樣，讓網友全看傻，紛紛直呼：、「也太可愛了吧...好嫩呀」、「這張看起來像180的身高」、「那時候好年輕哦...差不多20喔」，還釣出楊繡惠回應：「是19歲」。

58歲楊繡惠出道多年，早期是歌仔戲演員，近年在戲劇、綜藝都有亮眼表現，以爽朗個性、犀利談話風格，讓她擁高人氣，加上保養得宜，擁有纖細身材和前凸後翹的S曲線，也讓她成為演藝圈著名的美魔女代表。