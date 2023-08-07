電競產業已成為新興熱門行業，更是遊戲市場中含金量最高的類別之一，為了讓有興趣的年輕族群更了解電競產業鏈，高雄市青年局6日在 Pinway 駁二八號倉庫舉辦「電競夏令營」，並邀請《傳說對決》職業電競隊伍 ONE Team Esports 與知名實況主小饅頭、添財到場與粉絲比試互動，並分享經驗。

「ONE Team」粉絲見面會，吸引眾粉絲玩家到場同歡。（圖片來源：高雄市青年局提供）

臺灣知名戰隊 ONE Team Esports 在「電競夏令營」中傳授遊戲技巧，現場與觀眾分享電競戰隊後勤人員與選手職涯經驗談高雄市青年局局長張以理也現身與嘉賓同場較勁，不僅讓現場民眾感受到電子競技的緊張刺激，同時也為即將登場的第三屆「全國電競青年錦標賽」揭開序幕。

「ONE Team」代表贈送隊服給青年局局長張以理。（圖片來源：高雄市青年局提供）

張以理表示，近年來電競產業的發展帶動周邊產業興起，除電競選手本身外，越來越多青年投入賽事營運、電競製播團隊等新型態工作，為使在地青年能快速接軌新興產業，青年局連續3年打造「全國電競青年錦標賽」並結合「電競校園講座」、「電競與自媒體實作班」等課程，讓青年們能夠在電競產業的快速發展中，即時獲取資訊與產業經驗，為職涯提前累積就業競爭力。

青年局局長張以理與嘉賓進行傳說對決表演賽。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局指出，第三屆「全國電競青年錦標賽」賽事將於9月1日起正式開放報名，競賽項目將沿用《特戰英豪》，歡迎全國電競好手一起頂上對決，最終參與在高雄捷運美麗島站光之穹頂舉行的線下總決賽，爭奪40萬的高額總獎金，讓電競之路從「全國電競青年錦標賽」啟程。

電競夏令營首度邀請職業戰隊選手及教練，分享如何實現電競夢。（圖片來源：高雄市青年局提供）

本屆「全國電競青年錦標賽」除有精彩的電競賽事外，更與立志中學、三信家商、樹德家商、中山工商、正修科大、樹德科大以及本年度新增的義守大學等七所學校聯合舉辦「電競校園講座」，現場邀請到知名實況主子喵Koneko、電競製作人蘇何等產業人士進行「電競實況主職涯分享」、「電競賽事製作人講座」主題演講，透過ASUS「硬體講座」與同學們分享硬體相關專業知識。此外，「電競與自媒體實作班」則由西瓜肉多媒體負責人瓜肉及其專業團隊打造暑期營隊，讓學員能充分學習電競與自媒體製作的相關知識，給予每位喜愛電競產業的青年學子們一個充實的暑假。