李姓女友人說，賴小弟死後除家屬及其友人感到相當悲傷，也認為賴死得冤屈。（張妍溱攝）

5億賴姓高中生今年5月與夏男同性閃婚後墜樓身亡案，夏男被依偽造文書罪起訴，台中地院7日首開準備程序庭，夏男庭後快步搭小黃離去，賴母友人一度圍車抗議，喊「人死無法替自己講話！」，但相信賴小弟死得很冤喊婚姻無效。

賴母李姓女友人表示，夏男在賴小弟生前表示有結婚、共同生活的真諦，那為何在賴死後夏未到賴其靈堂上香或到現場招魂，因此抗議兩人結婚無效。

李姓女友人也提出質疑指出，賴小弟出事當天早上有事要外出，為何夏堅持要帶賴小弟去結婚，誰會整天帶著結婚證書在身上？

李姓女友人說，賴小弟死後除家屬及其友人感到相當悲傷，也認為賴死得冤屈，檢察官目前要傳喚證人及調閱當天簽訂結婚證書過程影帶，重啟調查，所以他們會持續關心，希望整起案件早點水落石出。

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