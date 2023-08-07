清晨5點3分曙光初現，萬紫千紅的顏色盡收眼底；5點25分日出，熱氣球明暗交替地閃爍，襯托出海天一線的太麻里曙光園區。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

原訂8月4日登場的太麻里熱氣球光雕音樂會曙光場，受卡努颱風影響，延期至7日清晨舉行。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

浪漫必追！ 太麻里曙光下賞熱氣球光雕

2023台灣熱氣球嘉年華音樂會曙光壓軸場今清晨在太麻里鄉登場，天未亮就湧入逾3600名遊客，邀請曾獲海洋大賞的「MAFANA」樂團開唱，5點3分第1道曙光乍現，再搭配魅力四射的熱氣球，現場球迷沉浸在萬紫千紅的浪漫美景中，直呼不虛此行。

原訂8月4日登場的太麻里熱氣球光雕音樂會曙光場，受卡努颱風影響，延期至7日清晨舉行，邀請台東球、曙光球、彩虹球、南瓜球及天際藍等5顆熱氣球與現場超過3600名球迷相見。

清晨5點3分曙光初現，萬紫千紅的顏色盡收眼底，緊接著5點25分日出，熱氣球隨著音樂節奏逐漸甦醒在晨光中，明暗交替地閃爍，襯托出海天一線的太麻里曙光園區。

人生必追浪漫景色就屬日出、夕陽和夜景，2023台灣國際熱氣球嘉年華規畫9場次光雕音樂會，包含2場日出場和7場星光場，已陸續在成功三仙台、池上大坡池順利舉辦。

台東縣政府指出，熱氣球光雕音樂會僅剩8月10日鹿野高台、8月17日國際地標、8月24日知本溫泉區以及8月28日的鹿野高台閉幕光雕音樂會，其中閉幕光雕音樂會，將再次以熱氣球光雕結合無人機再結合煙火秀進行聯合展演，請球迷朋友拭目以待，千萬別錯過。