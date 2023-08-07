京津冀等地近日暴雨成災，央視新聞報導，截至6日上午10時，受災地區已收到保險報案近19萬件，大陸國家金融監督管理總局（下簡稱金監總局）要求金融機構全力做好防汛救災金融服務，多措並舉推動保險理賠提速增效，確保「應賠盡賠快賠」。

報導稱，金監總局要求金融機構全力提升理賠服務質效，確保應賠盡賠快賠。開通災害理賠綠色通道，多管道受理報案，堅持「特事特辦、急事急辦」原則，最大限度優化簡化理賠流程和手續。目前，多家保險公司已經在受災地區開通了理賠綠色通道。

金監總局還要求受災地區啟動理賠報損訊息24小時報告制，持續跟進災情報案統計和理賠進展，進一步提升處置效率。截至8月6日上午10時，河北、北京、黑龍江等16個受災地區的保險機構收到保險報案18.91萬件，估損金額62.41億元（人民幣，下同）。目前已賠付案件5.06萬件，賠付金額2.64億元。