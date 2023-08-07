第4批次（Block 4）F-35A戰機5項最重要的升級

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）為比利時空軍打造的頭兩架F-35A已在德州沃斯堡（Fort Worth）廠組裝完成，按照合約條款，34架戰機中的前兩架必須在年底前交付。

然而，據《航空家》（Aviationist）和《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，比利時空軍拒收尾號為AY-01和AY-02的兩架成機。比利時軍方說，這兩架戰機並不符合第4批次（Block 4）改裝的技術要求。在採購合約中，比利時明確要求，戰機將以最現代的版本交付，而目前最新的改裝版是第4批次，F-35A應該要新增許多功能。

最新版F-35除了有處理數據能力更強大的「更新技術3」（Technology Refresh 3，TR-3）核心處理器外，還有全景式座艙顯示器（PCD）、升級的記憶單元、新雷達、電戰系統，並能動用更多精準長程武器。

據洛馬說，這些升級將使F-35在攻防任務中，對因應現代地面和空中威脅更富彈性。目前正在進一步整合並認證 TR-3 處理器，而這將比原本預期的時間長。

België weigert nieuwe F-35A gevechtstoestellen omdat die (voorlopig) technisch niet voldoen https://t.co/AEZri4T0BD #vrtnws — VRT NWS (@vrtnws) August 1, 2023

而已安裝的TR-2處理器並不具備第4批次新版處理器的必要效能，如今按照計畫，所有的新版處理器作業會在2024年第二季完成。比利時國防部說，除非F-35A 戰機升級為安裝TR3處理器的第4批次F-35A，並經過全面測試和認證，否則空軍不會接收。

雖然F-35採用TR-2和TR-3處理器，但用途卻不同。TR-2負責處理戰機的感測器數據，而 TR-3則用以執行戰機的任務軟體。這種分工使F-35處理數據的效率更高，總效能也更好。

至於TR-3會優於TR-2，是因為它的時鐘速率較快，能更迅速地處理資訊。而這意味F-35能執行更複雜的任務，並更迅速反應瞬息萬變的戰況。而為了加快時鐘速率，TR-3處理器的快取記憶體容量也比TR-2大，減少存取數據所需的時間。也因此，它能讓F-35更快、更有效地處理資訊。

事實上，TR-3的問題早已不是秘密，比利時不該感到訝異，但顯然，他們在發現處理器的差異後，已經察覺這個問題。按照合約，洛馬每個月要打造9架F-35，要是延遲繼續，可能會影響庫存。儘管如此，它仍打算在12月前履行預定的交付承諾。

比利時2018年10月決定，要採購F-35A戰機，以汰換預定2023— 2028退役的54架F-16戰機。而按照原有的時間表，從2023年到2030年間，洛馬1年必須交付4架F-35。不過，由於新冠肺炎疫情影響，第1批4架F-35的交機時間改為，今年底前先交付兩架，等到明年第1季再交付兩架。然而，如今計畫似乎又有變化，連預定交付的頭兩架都可能得再延遲約6個月，等到明年再交付。

而按照目前的時程，相關硬體要2023 年 12 月才能準備好。據佛拉蒙廣播電視台新聞網（VRT NWS）報導，比利時國防部發言人說，軟體合格認證和戰機交付取決於測試結果，而目前估計，可能要到2024年第二季才能交機，也連帶影響到比利時飛行員的訓練時程。