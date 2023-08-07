日本媒體近期關注熊本縣一名在麥當勞擔任清潔工的90歲阿嬤本田民子，她堪稱是「麥當勞最年長的女員工」，每天工作3.5小時，一周工作5天，已經維持23年。本田阿嬤受訪時仍相當有活力，迅速揮動拖把，下樓梯也不須攙扶把手，她說自己維持健康的秘訣就是積極地生活。

90歲的本田民子是日本麥當勞最高齡的女員工。

綜合TBS電視台、熊本日日新聞、ESSEonline等日媒報導，在麥當勞熊本縣下通店擔任清潔工的本田民子今年已經高齡90，她是全日本麥當勞19萬名員工中年紀最長的女員工。事實上本田民子並不是日本麥當勞年紀最長的員工，因為富山縣還有一位95歲的男員工，不過下通店店長牛島博美表示，本田的年資更長，她大讚本田總是面帶微笑地努力工作，是店裡「不可或缺」的存在。

本田民子表示，她於西元2000年加入下通店，至今已23年，她擔任清潔工，每天清晨4點起床搭乘公車上班，從早晨7時上到上午10時30分下班，一周工作五天。

1933年出生的本田民子，學校畢業後先在醫院擔任護理人員，之後到大學工作。67歲退休時，她仍繼續尋找新工作，當時女兒告訴她麥當勞下通店在徵人，本田隔天面試後就錄取了，一直擔任清潔人員至今。

報導指出，麥當勞的人力政策不分年齡、性別、國籍或身障，也沒有退休年限。

本田民子身手俐落，看不出已經高齡90歲。

本田阿嬤受訪時仍使勁地揮動拖把拖地，步伐相當快速，身手俐落，下樓梯時也不須攙扶把手，她的身材瘦小，雖然略微駝背，但整個人感覺相當清爽、有活力，一點也看不出已經高齡90。

她說每當顧客對她說「謝謝妳幫我打掃衛生時」，她就感覺自己獲得了回報，覺得自己的工作很有意義。

９０歳の〝マクドナルド全国最高齢女性クルー〟「私は幸せ。職場というものはこうでないといけない」 熊本 https://t.co/XMAeV28VAb — RKK NEWS DIG Powered by JNN (@rkkhodo) June 29, 2023

■「我喜歡我的工作，是我的人生目標。」

本田阿嬤說自己一直工作是有原因的，「當人們快樂時，我覺得活著是值得的，每當我的顧客快樂時，我就充滿感激之情」。她說希望盡可能不要打擾到年輕人，因為年輕人要結婚、養育孩子，每天努力工作才能讓未來穩定，「每一代人，包括我自己，都必須為自己努力」。

她說麥當勞的其他員工大概都和她的孫子一樣大，一名15歲員工就像她的曾孫。

本田也提到保持健康的秘訣就是積極地生活，包括工作、與人交談、鍛鍊身體，她說家人曾鼓勵她退休，但她回應，「對我來說，工作是為了保持健康」，不諱言喜歡工作，工作就是她的人生目標。

她也對於目前的工作環境充滿感激，「因為所有工作人員都很好」。

本田說自己的目標是工作到100歲，她笑著說：「能長久地成為社會的一員，我感到很幸福。」