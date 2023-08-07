立委陳椒華今開記者會指控，鏡電視8大股東就是人頭代持，國巨集團董事長陳泰銘甚至向她坦言已賣出股權，陳痛斥NCC主委陳耀祥企圖用以附停止條件的行政處分來轉移自己放水的責任。NCC對此表示，絕無此事，該會已竭盡行政調查可能，不會對任何申請案有放水、卸責之情事。

國家通訊傳播委員會(NCC)日前附加停止條件許可鏡電視股份有限公司負責人變更，其停止條件為公司全體股東須切結以下內容：「股東除以股份之全部或一部交付信託外，並無以其股份之全部或一部轉讓於他人情形」，如於期限內切結完成，該許可處分始生效力。

NCC表示，鏡電視公司最初於111年4月12日提出負責人變更案，針對外界人士對鏡電視公司所提檢舉，如疑有人頭代持、中國資金等違反鏡電視執照申設附款或其他法規之問題，NCC多次請鏡電視公司到會陳述意見，並請金融監督管理委員會、經濟部投資審議委員會、法務部、大陸委員會、國家安全局等單位協助調查，皆尚無證據證實該公司違反相關規定。

NCC強調，就外界關切及該公司內部檢舉事項，該會皆盡可能進行行政調查，且在同類型的申請案中，已用最嚴格的審查密度及強度。

NCC補充，因「股東持股不得轉讓」為該會當初同意許可鏡電視申設之重要條件，該會以「附加停止條件許可鏡電視公司負責人變更」，此舉更周延考量行政調查之極限性，絕無放水、卸責之可能。NCC表示，目前已收到該公司全體股東的切結聲明，NCC將依照衛星廣播電視法，以及鏡電視執照申設時所設附款，持續監理該公司，維護公眾視聽權益。

NCC重申，針對有關鏡電視公司的檢舉案，該會已詳加行政調查，絕無外界所言放水、卸責。NCC強調，該會依法行政，在法律授權的範圍內積極辦理人民申請案，該會尊重各界指教，也請各界能尊重NCC行使職權之獨立及專業性。