被轉送到台北市立動物園治療的穿山甲「動保529」，日前通過野放測試與評估，園方7日啟動追蹤計畫，盼蒐集到動保529在自然環境的生活軌跡，替推動穿山甲保育工作提供珍貴參考資料。動物園也提醒，被送來救治的穿山甲，以被犬隻攻擊為大宗，呼籲民眾盡飼主責任，別讓家犬遊蕩在外，留給野生動物安全的環境。

動物園長諶亦聰表示，動保529最初在北投區里長辦公室附近被發現，當時身上布滿傷痕，經台北市動物保護處轉送，獸醫師檢查，背側鱗片多處穿刺傷、尾部出現遭啃咬痕跡，判定為遭犬隻攻擊，自此開始在動物園救傷中心住院。

園方表示，犬隻牙齒上帶有細菌，容易對深埋在鱗片下方的傷口造成化膿感染，需要頻繁清創，然穿山甲生性害羞，易受緊迫影響造成其他生理問題，必須藉麻醉才能減緩清理傷口時的疼痛，「動保529」住院2個月期間經歷12次麻醉、清創，傷口終於痊癒。

「動保529」依救傷野放評估準則，在8月4日進行測試及評估，並順利通過考試，園方決定在遊蕩犬隻干擾較少的鄰近山區野放，由研究人員追蹤後續，「動保529」也是動物園首隻野放後追蹤的救傷穿山甲個體。

動物園表示，目前救傷收容及繁衍子代共17隻穿山甲，在救傷中心協助醫療的穿山甲當中，以遭到遊蕩犬隻攻擊的案例為大宗，常見傷勢包括背部皮膚穿刺撕裂傷、斷肢、斷尾等。

園方表示，經獸醫師評估傷勢嚴重且無法復原者，只能以人道方式終止動物痛苦；留下來接受治療的穿山甲，也可能因無法快速適應圈養環境的緊迫，發生拒食、消瘦、貧血等症狀而死亡。

動物園強調，救傷中穿山甲重返野外之路，是條漫長又困難重重的等待，遊蕩犬隻在野外不僅與野生動物衝突且造成傷害，亦可能導致疾病傳播，呼籲民眾勿讓家犬在外遊蕩、領養不棄養、不隨意餵養流浪動物，以留給野生動物安全的家。