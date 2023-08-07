安盛美國非投資等級債券基金產品經理廖伯修表示，只要「升不升息」這樣的爭議持續延續，意味著確實接近升息循環尾端，今年上半年股票資產雖然有不錯的表現，但對於擔心股市攀升幅度已過高的投資人，可選擇部分獲利了結，轉入價格仍受到壓抑的債券類資產，以美國非投資級債基金為例，既擁有股市上漲連動性，但波動度遠低於股市，且又有債券的票息收益做為緩衝，是「相對保守的積極選擇」。

廖伯修指出，美國非投資等級債券過去每年(1987至2022年)的平均報酬率，收益報酬率是8.79%，總報酬率是8.35%。同時，根據過去經驗，2023年美國非投資等級債出現正報酬機率大幅提高。自1999年以來，美國非投資等級債，從未經歷過連續兩年負報酬，在出現負報酬的年份之後，隔年的平均報酬率為正24.4%。而在負報酬年份之後，隔年出現兩位數報酬的機率高達80%。同時，最差殖利率如當年年底時大於8%，隔年負報酬的情形迄今僅出現過三次，分別是2000年、2002年和2008年。

而一般認為非投資等級債的最大風險「違約率」，廖伯修表示，據統計，美國非投資等級債市場違約率的長期平均值約為3.3%，從過去12個月的表現來看，雖然我們預期美國非投資等級債市場的違約率或許會高於現行水平，但不會重返市場嚴重混亂時期的高位(如疫情爆發或全球金融危機後的時期)，同時違約程度遠比過去輕微。