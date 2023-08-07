AI相關股大復活，為低迷的台股注入暖流，台股指數以小高盤開出後一路走高，盤中指數大漲逾150點，重回17000點關卡，截至11點50為止，加權股價指數約17000點，上漲169點，成交量約為2501億元；OTC指數為217.74點，上漲0.89點，成交量為628億元。

今天盤中上市各類股以電腦設備類股表現最佳，一度上漲6.05%，其次是電子零組件類股及化工類股，分別上漲1.91%及1.17%，表現較差者為造紙類股、航運類股及觀光類股，其中造紙類股下跌3.26%，航運類股下跌2.33%，觀光類股下跌1.3%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲2.45%，表現最差為鋼鐵類股、下跌1.91%。

就技術面來看，上周美股因受惠譽調降美債信評等利空重挫收低，台股也同步受衝擊，上周五盤中指數一度回測季線，所幸在AI及散熱等熱門股回穩，上周五加權股價指數以16843.68點作收，累計一周下跌449.25點，跌幅約2.6%，周K收黑，成交量因交投熱絡放大至日均量4207.5億元，以中小型股為主的櫃買市場也同步走低，且跌幅高於上市，OTC收盤指數為216.85點，累計一周下跌6.94點，跌幅約3.1%，周K收長黑，日均量為1060.58億元；今天台股延續上周由AI及散熱股領軍氣勢，指數開平走高，盤中指數重回17000點關卡；台股指數上周遭到亂流，見到17463高點後遭空頭襲擊，三天內下殺達500多點摜破月線，並一度回測季線，所幸今天指數重新站回17000點，紓解持續下探壓力。

元富投顧總經理鄭文賢表示，美公債殖利率跳高，加上科技股高通財報不佳、蘋果iPhone銷售不如預期，費半指數和NASDAQ跌破月線，呈現高檔整理格局，而台股跌破月線及萬七支撐、新台幣續貶，加上美科技股財報不佳，指數隨勢拉回，以內資為主的櫃買指數相對弱勢，率先跌破季線支撐，雖然這兩天出現止跌跡象，但融資持續增加，近期外資買買賣賣，盤面波動劇烈，因此短線以中性偏多看待，預估指數在16700點到17000點區間整理。

分析師表示，近期信評機構惠譽調降美債信評等至AA+，一度引起美債殖利率上揚，國際股市回檔，由於此次調降理由較為溫和且美經濟處於成長復甦，影響應較為緩和。預期台股震盪，靜待量縮整理後，配合下半年企業營運回升而重回多頭軌道。建議拉回布局趨勢性類股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通、碳權概念股、航太、成衣、汽車零組件及電動車等。