美系外資在新唐法說後釋出報告，新唐第二季每股收益1.05元，季減少34%、年減少67%，相較該外資預估的多出30%，但略低於市場預期的9%；單季營收為89.53億元，相較第一季持平、較去年同期減少20%；單季毛利率持穩在40.5%，第一季度為40.3%；單季營業利潤率為5.1%；單季庫存天數從第一季度的150天下降至144天。

美系外資表示，新唐對於近期的營收前景維持保守態度，卻也認為最糟糕的狀況已經過去了，晶圓成本削減優勢可能被定價壓力抵銷，整體毛利率狀況可能好壞參半。

美系外資表示，新唐USB 4重定時器最快自第4季起開始量產，BMC(遠端伺服器控制晶片)也將自明年1月開始出貨，後續會有更多的CSP加入合作。另外，新唐的BMIC(電池管理晶片)正在滲透大陸市場，市占率迅速增加當中，加上考慮整併日本Panasonic的效應，維持新唐目標價143元、評等加碼，給予2024年本益比16倍的預估。