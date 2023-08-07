花蓮縣警局鳳林分局8月起，在轄內省道台9線及台11線共10處易肇事路段，架設移動式測速照相，不定時取締超速違規。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣警局鳳林分局管轄範圍遼闊，橫跨鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、萬榮鄉及豐濱鄉等5鄉鎮，行經轄區的省道台9線及台11線時常發生車禍事故，不僅佔管轄區域總件數5成，重大交通事故更高達9成，因此，鳳林警方即日起將在兩條省道共10處易肇事路段，架設移動式測速照相，不定時取締超速違規，以防憾事接連發生。

鳳林警分局表示，轄內台9線及台11線交通事故發生件數占總管轄區域件數5成，重大交通事故約9成；今年7月轄內發生56件交通事故中，其中有27件在兩條省道，肇事主因以未依規定讓車12件最多，未注意車前狀況10件次之，未保持安全距離9件再次之。

鳳林警方也統計，今年轄內共發生11件死亡車禍事故中，台9線及台11線就有10件，主要是因前街道路寬廣筆直，駕駛人若行車速度過快，一旦發生狀況反應不及而釀成事故發生，因此兩條省道長期是防制交通事故的執行重點路段。

鳳林警方考量8月正值暑期，轄內車流較多，為遏止交通事故發生，並維護轄區交通順暢，即日起將在兩條省道規畫10處測速照相執法地點，以不定時移動式測速照相方式，取締超速違規。

移動式測速照相執法地點分別為，台9線鳳林段219.1K、226.7K及222K，光復段233K、238.7K，瑞穗段250.5K、258K；台11線豐濱段44K、47.7K及54K等10處。

鳳林警分局強調，規畫測速照相並非以執法為目的，而是希望能藉由公布執法路段手段，提醒用路人小心駕駛、減速慢行，防止交通事故發生，減少民眾傷亡及財產損失，並確保轄內道路交通順暢。