民進黨屏東縣第二選區立委參選人許展維退選，黨內積極勸說出身屏南的現任不分區立委莊瑞雄應戰但遭婉拒，莊瑞雄7日被問到是否因派系考量遲遲未答應時，他打趣表示「不會啊」，像他就追隨新系的黨團幹事長劉世芳，相信黨的提名策略小組會展現智慧推出最加分的人選。

屏南選區選情詭譎，本屆受民進黨禮讓的現任無黨籍立委蘇震清原尋求連任，但民進黨下屆決定派許展維出戰，宣告泛綠分裂，蘇震清後因選罷法修正不得參選，由兒子蘇孟淳代父出征，如今許展維因涉嫌違反政府採購法退選，加上藍營人選未定，目前該選區僅蘇孟淳一人參選，外界普遍認為莊瑞雄是民進黨內最強人選。

民進黨團上午舉行輿情回應記者會，屬英系的黨團書記長莊瑞雄再度被問到屏南選戰議題，被問到是否因派系競逐而遲遲未做參選決定，他笑說，「不會啊，像我坐在這邊，就是追隨新系的劉世芳幹事長，不是很好嗎？充滿了戰力」此言逗樂一旁的劉世芳和洪申翰，現場氣氛頓時從嚴肅變得歡樂。

媒體追問，明日民進黨提名策略小組是否要拍板最終人選，莊瑞雄說，民進黨有提名策略，無論最終要提名誰，相信提名小組會用智慧推出在當地對民進黨最加分的人選，把整個選戰能量極大化，他還喊話說「不用擔心，很快就會有人選出來。」

劉世芳也笑說，莊瑞雄在中常會之後收到黨主席賴清德一個最重要的命令，就是把眼鏡戴上去，「你不覺得看起來溫文儒雅很多嗎？」

針對是否建議黨中央可和蘇孟淳進一步合作，莊瑞雄則說，這點他沒有意見，這是黨要做整體考量