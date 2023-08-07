為鼓勵各政府機關（構）於工作場所設立員工托育設施，教育部國教署協助各部會共創友善職場托育環境，自2021年8月至今年6月，已累計設置31家員工子女非營利幼兒園及118家職場互助教保服務中心。

內政部警政署保安警察第一總隊設置之職場互助教保服務中心，透過共學共讀等活動，培養幼兒「自主學習」的態度與習慣，並規畫多元學習區，同時利用在地社區資源，發展在地選材課程，讓幼生對鄰近校園、消防隊及醫療院所等單位進行社區探索活動。

另於今年2月由國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處設置之職場互助教保服務中心以生命教育為宗旨，規畫語文區、益智區、建構區、美勞區與觀察區等學習區，同時辦理主題性高峰活動，讓幼兒在不同的主題中探索興趣與發展潛能，學習與他人正向互動，並透過繪本共讀教學與大肌肉出汗性活動規劃，讓幼兒從小培養動靜皆宜的健全身心。

教育部國教署表示，各職場互助教保服務中心藉由多元課程規畫，發展其在地教學特色，並以員工子女為第一優先招收對象，如招生有餘額者，也可對外招收需要協助幼兒及一般幼兒。

各職場互助教保服務中心收費方面，第1胎每月2000元，第2胎1000元，第3胎免繳費用，與中心原收費間的差額由教育部補助，另低收、中低收入戶也免繳費用。