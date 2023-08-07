颱風卡努漸漸遠離日本沖繩縣，但當地供電及交通航班尚未完全恢復。沖繩縣初步統計卡努颱風帶來的農業等損失逾5億5000萬日圓（約新台幣1億2400萬元）。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府6日公布久米島以外，沖繩縣全境因卡努颱風造成的農林水產損失預測。其中甘蔗災損逾4.7億日圓、秋葵及苦瓜等蔬菜損失額逾6300萬日圓、芒果及鳳梨等果樹損失額逾890萬日圓。

因為尚未計入久米島等各地的農水產相關設備等其他損失，災損金額預估還會上調。

另外，沖繩縣內部分地區仍持續停電。沖繩電力表示，截至今天上午6時縣內停電尚有5520戶。

沖繩縣部分地區的交通也尚未恢復正常。今天那霸機場起降的班機一部份取消之外，南北大東島起降的航班全數取消。

海上交通部分，今天許多船公司會視海上狀況決定是否出航，但往來沖繩本島跟周邊離島的船班預估很難出海。

陸上交通部分，截至當地時間上午8時，沖繩本島4間巴士公司因受沖繩自動車道暫停通行影響，往來那霸機場至名護市及本部町等地的高速巴士暫停行駛。高速巴士的班車，預計在沖繩自動車道解除封閉後重啟。

日本氣象廳觀測，颱風卡努當地時間今天上午11時中心位置位於奄美市東方約160公里海面上，以緩慢速度朝北北東移動，目前中心氣壓970百帕、近中心最大風速每秒30公尺、最大瞬間風速每秒40公尺。

日本氣象廳的颱風預測路徑顯示，颱風卡努8日及9日會延著九州西南方海面，再轉朝西北方向行進，於10日抵達對馬海峽，同日暴風區域將觸及韓國南部，並持續往朝鮮半島北部移動。

颱風卡努的暴風區域已觸及鹿兒島縣奄美地區。日本氣象廳警告，九州南部及奄美地區至明天中午前，很可能會出現「線狀降水帶」（台灣稱「線狀對流」，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），呼籲民眾提高警覺。

另外，受颱風周圍雲層影響，四國地區雨勢正在增強，德島縣發生土石流災害的風險顯著提升，當地已有部分地區接獲土石流災害警戒。

JR四國部分列車今天全天停駛，包含高知至窪川的土讚線特急列車，以及須崎至窪川的普通列車。牟岐線來往桑野至阿波海南的班車也暫停行駛。（譯者：楊惟敬/核稿：陳亦偉）1120807