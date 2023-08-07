有大陸留學生近日將倫敦知名塗鴉牆展示區，寫上「社會主義價值觀」24個紅字惹議，圖為塗鴉區原樣。（翻攝微博）

位於英國倫敦東區紅磚巷（Brick Lane），是世界最有名的街頭塗鴉展示區之一，據香港01引述大陸微博、Twitter等消息，8月5日在英國讀藝術的大陸留學生將紅磚巷兩面牆刷白，其中一面寫上社會主義核心價值觀：「富強、民主、文明、和諧、自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24個紅色大字，在倫敦與大陸網路都引發熱議。

有大陸網民稱讚「一秒回中國」、「文化輸出」，也有不少網民批評「強化中國負面印象」。有當地留學生批評，這個塗鴉覆蓋掉許多經典塗鴉作品，裡面甚至有已故畫家作品，也有網民批評這些留學生的作品「根本不是塗鴉」。

主要策劃人、小紅書博主「yique一鵲」表示，塗鴉是自己和朋友的作品，他強調該區是自由塗鴉區，「作品沒有政治意味，而是討論環境本身」，反應自由與文化殖民性，更稱自己很愛自己的國家。

針對部分網民指責覆蓋掉許多塗鴉作品，他則表示「這可能就是自由的代價吧.....讓我來做這個放大代價的人」。另有兩位大陸留學生也在網絡上聲稱參與創作，其中一位更表示塗鴉時受到「某些路人圍觀謾罵威脅」。

部分批評者認為「不能披著正能量的皮，做丟臉的事情」、「完美強化中國人負面印象」、「如果幾個韓國人在我們的塗鴉牆寫『大韓民國萬歲』再傳到社交平台沾沾自喜、會不會被我們罵死啊？」

另有不少人關注將整面牆刷白，覆蓋了原本紅磚巷許多經典的塗鴉作品。其中還有一些塗鴉作品是為了紀念已故的藝術家，將其作品保留部分後的致敬（tribute），許多塗鴉創作時都會特意避開，更有人批評塗鴉不該是整面刷白，「拿紙板噴漆」。

但也有網民認為該塗鴉作品有諷刺意涵：「把豐富多彩的自由塗鴉藝術統一用呆板無意義的慘白覆蓋抹殺掉，再印上鮮紅板正大義的口號」。