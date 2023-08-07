在美中兩國官員希望防止兩國緊張關係進一步惡化之際，許多美國公司加速減少對中國供應鏈的依賴。據美國之音報導，美國公佈的官方數據顯示，今年頭5個月，美國從中國的進口暴跌24％，而墨西哥取代中國成為美國的最大的貿易夥伴。

《華盛頓郵報》8月6日報導，許多公司，像惠普（HP）、史丹利百得（Stanley Black ＆ Decker）、樂高（LEGO）等企業，近年來一直在為美國的消費者調整其供應鏈，要麼為了避免超級大國之間的競爭帶來的風險，要麼作為產地更接近消費者的更長期戰略的一部分。

因此，中國作為全球製造業中心的作用，可能遭遇中國20多年前加入世貿組織的全球貿易系統以來最嚴峻的挑戰。墨西哥、越南、泰國在不斷蠶食中國的獨霸地位，儘管這些國家缺乏中國那樣的體量及世界級的基礎設施。

報導稱，政治和經濟因素的合力，在驅動全球供應鏈重新調整。川普政府期間實施的對近三分之二中國商品加徵進口關稅，開始令訂單減少。中國工人的工資不斷升高，令以往廉價勞工的優勢逐步消失。而習近平以國營企業為中心的經濟戰略、對大批私人公司的整肅，以及對美國的強硬態度等等，更令中美商業關係進一步冷卻。

報導援引牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席經濟學家亞當·斯萊特（Adam Slater）的分析說：「政府對彼此的行為更加敵對、對抗的立場，開始影響私人領域的決策，因為這改變了風險輪廓。」

報導表示，美國人花在購買進口產品上的支出，每6美元中就有1美元用於中國產品，而新冠疫情前是4美元就有1美元花在購買中國產品上。

此外，日本也在減少從中國的進口。不過，像德國、法國等歐洲國家，基本上沒有太大變化。

與此同時，外國投資者在中國建廠的越來越少，這表明其他亞洲國家將持續增加對美國的出口，付出代價的則是中國。

美國政府一直對美中貿易有一個積極的說辭，試圖向中國政府確保，美國只是希望將商業關係「去風險」，將關鍵的供應鏈轉移到美國或盟國，而不是謀求經濟脫鉤。但斯萊特直言：「我們看到美國的脫鉤將會持續。真正的問題是，這會擴大到多大程度。」

出於不斷增加的國家安全憂慮，美國政府限制最尖端的半導體產品向中國出口，並計畫很快宣布限制美國對中國技術領域的投資。

美國財政部長葉倫在今年7月訪問北京期間表示，去年創紀錄的美中貿易表明，「我們的公司進行貿易和投資還有很大的空間」。一位要求匿名的美國財政部官員表示，剔除通膨因素的中美貿易總量仍舊非常巨大，接近以往最高水平。

報導表示，隨著製造商越來越青睞區域供應系統，而不是全球供應鏈，墨西哥今年稍早時成為美國的最大貿易夥伴。自2018年美中貿易戰以來，墨西哥、加拿大和中國交替成為美國最大的貿易夥伴。

越南和泰國成為外國公司在中國之外尋求供應鏈多樣化的主要選擇。印度也在吸引一些製造商的注意，例如蘋果公司計畫加強在印度的蘋果手機生產。