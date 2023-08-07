蔡姓騎士昨晚違規紅燈迴轉遭警攔查，一度加速逃逸，警方逮回發現他身揹5條通緝。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

5條通男違規加速逃 一句話把員警氣笑了

33歲蔡姓騎士昨晚違規紅燈迴轉後停在檳榔攤前買檳榔，巡邏員警撞見請他配合盤查，豈料蔡男丟下一句：「挖某拎啦！」就催油門跑掉再棄車逃逸，但仍不敵員警矯健被逮，他坦承自己是「五條通」，沒錢繳只能入獄，面對警方斥責危險駕駛，他妙回：「你不要追就好啦！」讓員警好氣又好笑，全案依法解送歸案。

桃園警察分局同安派出所員警蕭暄逸昨晚近9點巡邏時，在經國路發現一名機車騎士違規紅燈迴轉後停在檳榔攤前買檳榔，立即上前攔查。

員警告知33歲蔡姓騎士違規事項，請他熄火配合盤查，蔡男卻突然丟下一句：挖「某拎啦（我沒喝酒）！」就催油門逃逸約100公尺，把機車丟在土地公廟旁，逃入公園狂奔，但因身材壯碩，馬上被蕭警追上。

蔡男自承正被通緝中，總共涉犯詐欺、竊盜、侵占等5案，遭發布通緝，但因沒有錢可繳，「被逮捕就死定了！」

蕭警斥責蔡男為了逃逸差被車撞，完全不顧他人及自身安全，蔡男竟回應說：「你不要追就好啦！」讓員警覺得又好氣、又好笑，全案依法解送歸案。