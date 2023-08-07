雙方本次測試在2.1GHz的分頻雙工(FDD)頻段，與3.5GHz的分時雙工(TDD)頻段上進行。FR1(Frequency Range 1)是目前全球最常部署的5G頻段，也是台灣5G部署的主要頻段。此次測試著眼於FWA，透過在FR1頻段範圍中結合上行SU-MIMO與上行載波聚合，大幅提升連網表現。這對於FWA服務供應商來說尤其具有吸引力，因為相較於智慧手機，FWA設備較大的外型尺寸，降低了設備輸出功率限制，並使額外無線頻率元件的安裝變得更加簡單。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇指出，提升上行性能對企業級5G FWA設備至關重要，這項技術突破將進一步擴展5G CPE的優勢。聯發科與愛立信合作克服技術限制，進一步提高網路性能和效率，不但為電信服務供應商和消費者開闢新可能性，也為彼此奠定雙方於市場的技術領導地位。

台灣愛立信總經理周大企表示，確保上行鏈路的高效運作需要高度客製化的解決方案，包括軟硬體系統的無縫整合，像是發送和接收無線訊號的射頻單元和天線，基頻處理器與軟體演算法，才能持續提供最佳的用戶體驗。這顯示出行動生態系統夥伴間的互連測試對於提升用戶體驗的重要性。台灣愛立信終端互連測試中心(EDAV)將持續為各種終端裝置與應用提供最先進的網路測試服務，幫助台灣CPE製造商掌握FWA產業機會。

FWA是目前5G的最大的應用案例，全球部署數量正在迅速增加。根據最新《愛立信行動趨勢報告》指出，FWA連結數預計從2022年的1.07億增加到2028年的3億，5G也預估將占FWA連結高達80%。截至目前，全球已有超過100家通訊服務供應商(約占FWA服務供應商的40%)提供基於5G的FWA服務，推動FWA市場持續發展。