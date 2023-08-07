新北有3分團146名師生參與在韓國舉辦的第25屆世界童軍大露營，預計9日撤離韓國童軍大會、13日返台。（黃菘豐提供）

第25屆世界童軍大露營8月1日至12日在韓國新萬金營地舉行，傳出中暑及蚊蟲叮咬、性騷等問題，不少歐美國家營隊陸續拔營離開，中華民國童軍總會今早也提出撤離請求，而新北有3分團146名師生參與，新北市教育局表示，因連日高溫及颱風可能於10至11日侵襲等因素，童軍預計9日先撤至周邊學校場地，13日返台。

教育局表示，考量連日高溫及卡努颱風可能於10至11日侵襲等因素，童軍總會考量學生安全，已經提出撤離要求，預計後續先撤至周邊學校場地，詳細資訊須待總會統一公布。新北市各分團將配合童軍總會相關緊急應變，因應颱風先撤至其他場地，後續預計於13日返台。

教育局說，經詢新北市各參與分團，目前大會物資供應尚屬正常，大會亦逐步改善環境條件，童軍亦在適應中，目前各分團學生有少部分被蚊蟲叮咬、輕微中暑的狀況。

活動期間，分團反映希望增加飲用水、冷氣車等各項需求，教育局已持續請童軍總會向主辦大會反映、爭取。教育局強調將持續關注參與學生狀況，請各團做好驅蟲、防曬及安全措施。

中華民國童軍代表團第14分團團長黃菘豐接受越洋電訪表示，韓國目前氣溫34到35度，新北3分團146名師生中有1人中暑，2到3人被蚊蟲叮咬導致皮膚過敏，無人確診。

黃菘豐說，大部分的孩子都希望能留下來，但考量颱風可能來襲，營區是海埔新生地無樹蔭等遮蔽物，基於安全，他們預計9日開始撤離，撤離一切配合童軍總會的安排，以學員安全為優先考量。