馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，前總統馬英九態度明確，絕對支持國民黨總統參選人侯友宜；國民黨應該把所有選戰資源用在監督政府，黨內應集中資源、砲口一致對外，把民進黨拉下來。

蕭旭岑上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時說，侯友宜的民調已有回升，在全代會後全黨團結支持侯友宜；侯友宜昨天指政府「債留曾孫」，這4個字講得非常好，這才是在野黨該有的樣子。

蕭旭岑說，國民黨內現在沒有什麼雜音，馬英九也絕對支持侯友宜；對於金溥聰擔任侯友宜競選辦公室執行長，蕭旭岑表示，這與馬英九沒有什麼關係，金溥聰確定要到侯辦後，才打電話給他，要他向馬英九報告，而馬英九也樂見金溥聰去幫侯友宜。

王淺秋問，金溥聰對內開刀，還說某些人是「膿包」，馬英九是否支持。蕭旭岑說，這跟馬英九沒有關係，金溥聰到侯辦後，就沒有跟馬英九見過面；希望選戰過程黨內能有高度共識，就是送侯友宜進總統府、達成政黨輪替。

蕭旭岑指出，金溥聰到侯友宜競選辦公室後，所有選戰步調、策略，都是由侯友宜全權決定，馬英九完全尊重，且馬英九的態度也很明確，就是支持侯友宜。

蕭旭岑表示，侯友宜有次來見馬英九，兩人談得很深入，包含兩岸政策、能源政策等，侯友宜的大政方針，跟馬英九執政時的國家路線並沒有很大歧異；而金溥聰是為了黨才去幫侯友宜，值得肯定。

蕭旭岑也說，國民黨與其他在野黨，並不是沒有合作的先例，2004年與2007年國民黨都曾與親民黨合作，但一定要維持黨的主體性、堅守政黨立場；只是要視每場選戰需要、候選人想法來做調整。

蕭旭岑表示，副總統賴清德現在是民進黨總統參選人，在總統蔡英文執政的7年多，把兩岸搞得兵凶戰危、新生兒創新低，國民黨應該把所有選戰資源用在監督政府，黨內應砲口一致對外。

蕭旭岑說，「賴清德主席本人當然是不錯，只是背負蔡英文的包袱」，且兩岸主張、政策是他不能認同的，如果兩岸關係繼續這樣下去，對中華民國是不利的，因此國民黨要集中資源，把民進黨拉下來。