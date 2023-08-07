在野近日頻頻質疑蔡政府財政紀律，國民黨總統參選人侯友宜更批評舉債會「債留曾孫」。對此，行政院長陳建仁今（7）日在高雄受訪時回擊，「裝睡的人永遠叫不醒」，實際上政府債務只增加4000億，並非外界所傳的2兆，引用錯誤假消息誤導民眾，是不負責任的政客行為。

陳建仁今早出席位於高雄的台灣碳權交易所開幕前受訪，媒體問及，國民黨批評前瞻建設變「錢沾」亂花錢，民眾黨主席柯文哲也說特別預算常態化，蔡政府花2兆特別預算，請問政府負債是否還要多2兆特別預算？以及怎麼看侯友宜批評政府舉債是「債留曾孫」？

對此，陳建仁反批，睡的人永遠叫不醒，蔡政府上任以來，實際上政府的債務只增加4千億，不是外界所傳的2兆，這是一個錯誤的假訊息，希望大家不要誤傳。

陳建仁指出，蔡政府上任以來，實際上在政府勇於任事、遵守財政紀律以及鼓勵經濟的振興，政府的稅收年年都有增加，在最近5年，歲入歲出賸餘每年增加的金額都超過1000億，去年更高達將近5000億。

「我們不僅沒有債留子孫，更重要的，為我們後代的子孫奠立了一個很好發展的基礎！」陳建仁還提到，政府在這幾年來，還債金額也年年增加，若把台灣在債務占比跟全世界G20國家來比較的話，台灣的債務占比是全世界第3低；若再看台灣的國際信用評等指標，我們也年年得到好評；再按照瑞士洛桑管理學院（IMD）的評比指標來看的話，我們是全世界競爭力第6名的國家。

陳建仁補充說，財政部今天也會就相關數據，再跟外界做說明，希望大家做任何的評論的時候，都一定要實事論事，要利用正確的數據，「不要引用錯誤的錯假消息，這樣子來誤導民眾，我覺得是一個不負責任的政客所做的行為」。

至於台版晶片法今天上路，有評估國內哪些公司適用嗎？與美國、歐盟晶片法相比，有哪些優勢？陳建仁指出，政府為鼓勵能在世界供應鏈上具有關鍵地位的這一些公司更能蓬勃發展，符合一定標準以上，提供在先進技術研發及先進技術採購的投資，給予一定獎勵措施，來抵減它的稅收。

國民黨侯友宜陳建仁台灣碳權交易所