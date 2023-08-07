▲現場機車零件散落一地，可見當時的撞擊力道。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

▲警方於現場交管，避免二次事故。（新北市警察局提供／徐佑昇新北傳真）

▲民眾提供的車禍當時情形錄影，可見龍男車子直接撞上小客車側身。（民眾提供／徐佑昇新北傳真）

瑞芳死亡車禍！左轉轎車直撞機車 騎士噴飛慘死乘客重傷

新北市瑞芳區7日上午發生一起嚴重死亡車禍，一名蔡姓男子於上午7時許駕車行經瑞芳區台2丁線13公里處，也就是瑞濱路的「連福新城」路口欲左轉時，不慎與直行的龍男機車發生嚴重碰撞，撞擊力道之大，導致龍男噴飛且失去生命跡象，後座的林女則大腿骨折、意識模糊。後龍男經搶救無效宣告不治，全案將朝過失致死罪偵辦，至於事故發生原因，還有待後續進一步調查。

新北市警局表示，新北市有一名蔡姓男子7日上午7時58分駕車行經瑞芳區台2丁線13公里處的瑞濱路連福新城路口時，當下準備左轉進入連福新城，結果龍姓騎士騎乘的機車當場撞上，同時造成龍男失去生命跡象，而後座乘客林姓女子大腿骨折，意識模糊，龍男送醫後，仍搶救無效身亡。

據警方初步調查，44歲的蔡姓男子駕車要轉進連福新城時，疑似未注意到直行的機車，兩車迎面撞上，造成38歲龍姓機車騎士嚴重出血，當場無呼吸、心跳。救護人員抵達後緊急將人送往醫院搶救，但最終仍不治身亡。

至於另一名後座同行的乘客36歲林姓女子，經醫護人員檢查後，發現有右大腿骨折情形，且意識模糊，也是受傷嚴重，但暫無生命危險。

警方後對蔡男進行酒測，其酒測值為0，初步排除酒駕肇事，另也請醫院代為對死亡的騎士龍男抽血檢測其酒測值，以釐清事故原因，全案將朝過失致死罪偵辦。