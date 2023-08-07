搜刮台灣之星電信門號給詐團使用的男子羅楷傑。（翻攝畫面）

刑事局攻堅逮捕提供詐團門號的詐欺嫌犯。（翻攝畫面）

貓池（modem pool）用來接收蝦皮簡訊認證碼。（翻攝畫面）

國家通訊傳播委員會（NCC）日前針對台灣之星大量門號流向詐騙集團，重罰1600萬，遭檢察官批評卸責業者。今天高檢署與刑事局都針對國內電信門號流向大陸詐團，提出偵辦案例示警。檢警調查，已被收押的男子羅楷傑，是蒐購電信門號提供詐團的累犯，而與他配合買人頭門號的男子吳宗祐，與曾參加「超級偶像」的林姓女友，去年就曾涉詐被逮捕。

曾參加選秀節目「超級偶像」第5屆選秀的林姓女歌手，與37歲男友吳宗祐涉嫌共謀成立多家人頭公司，再向國內廣告公司以有業務要求為由進行詐騙，警方調查從2017年至2020年間，他們不法獲利逾7000萬元。兩人去年被北市刑大逮捕，而今年吳宗祐又涉嫌蒐購門號提供詐團。

警政署165反詐騙諮詢專線分析發現，2022年1月至2023年3月，有詐騙集團假冒公益團體名義，以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人，總財損達新台幣1000萬元。

專案小組調查發現，詐騙集團為降低提款車手遭警方查獲及人頭帳戶被列警示的耗損，更精進詐騙贓款的洗錢方式，於「蝦皮購物網」創立大量假帳號，以「假交易」模式，產生「虛擬銀行帳號」後，供被害人匯款至蝦皮錢包，再購買虛擬貨幣洗錢，製造斷點以規避查緝。

詐騙集團利用蝦皮購物網小額付費第三方支付功能，主嫌吳宗祐涉嫌以全方位廣告公司名義，假借有行銷需求向亞太電信申辦9萬多筆門號，並由38歲共犯羅楷傑等人配合大陸犯嫌架設貓池（modem pool）接收蝦皮簡訊認證碼，並協助創立數萬個蝦皮帳號，以假交易模式產生虛擬銀行帳號再詐騙不特定被害人匯款。

經擴大追查，發現廣告公司申請門號有大量流向羅嫌所經營的公司，且羅已於2022年5月因架設代收簡訊機房等相同手法幫助詐欺犯罪，經新北地檢署起訴，仍不知悔改，繼續從事相關犯罪，甚經營小額貸款要求借款民眾提供身分證件註冊蝦皮帳戶，淪為詐欺犯罪所用。

搜索拘提吳等10名嫌犯到案，查扣貓池主機9台、行動電話SIM卡600張、現金150萬餘元、手機20支、門號聲請文書等贓證物，全案依組織犯罪、詐欺、偽造文書等罪移送桃園地檢署，吳及其他犯嫌交保，羅遭羈押禁見。

警方呼籲民眾若接獲不明來電自稱公益團體或電商平台，以「預設扣款設定錯誤」且欲更改捐款方式而指示至ATM匯款至他人的金融帳號，絕對是詐騙，應審慎思考與評估，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所，由警方協助進行查證，切勿輕信詐騙集團話術而受騙。